В Таганроге коммунальные службы готовы к предстоящей непогоде. Об этом сообщила на своей странице в социальной сети глава администрации приморского города. Мокрый снег накрыл город вечером 3 февраля.
— Основное внимание уделим расчистке дорог от снега, обработке их специальной пескосоляной смесью, — рассказала Светлана Камбулова.
Водителей просят быть внимательными на дорогах. Работы по уборке снега и обработке улиц противогололедными материалами, в случае необходимости, будут продолжаться круглосуточно.