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В Таганроге коммунальные службы готовы к предстоящей непогоде

В Таганроге из-за ухудшения погодных условий коммунальные службы перешли в особый режим работы.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге коммунальные службы готовы к предстоящей непогоде. Об этом сообщила на своей странице в социальной сети глава администрации приморского города. Мокрый снег накрыл город вечером 3 февраля.

— Основное внимание уделим расчистке дорог от снега, обработке их специальной пескосоляной смесью, — рассказала Светлана Камбулова.

Водителей просят быть внимательными на дорогах. Работы по уборке снега и обработке улиц противогололедными материалами, в случае необходимости, будут продолжаться круглосуточно.