«Здорово болеют, приятно играть в такой атмосфере»: Тренер красноярского «Сокола» похвалил воронежцев

После сенсационного успеха в регулярке ВХЛ в Воронеже над местным «Бураном» (5:3) наставник красноярского «Сокола» Лев Бердичевский особо отметил эмоции, которые получил от заполненного до предела «Юбилейного».
— Я 25 лет не был в Воронеже, атмосфера классная, шумно. Здорово болеют, приятно играть в такой атмосфере, — отметил 59-летний специалист.
При этом наставник сибиряков выделил главное качество, за счет которого его подопечные набрали два очка:
— Наверное, сказалось желание. Ведь мы давно не выигрывали.
Кстати, эта победа стала десятой для «Сокола» в 12-ти матчах на воронежском льду. Ранее красноярский клуб выигрывал в 2014-м (2:1, 5:3), 2015-м (4:0), 2016-м (3:1), 2017-м (5:1), 2021-м (3:2, 3:2), 2022-м (3:1) и 2023-м (3:2). У «ураганных» всего две домашние победы над «Соколом» — в 2012-м (6:2) и 2018-м (3:1) годах.
Завтра, 4 февраля, «Буран» примет в «Юбилейном» «Норильск». Встреча начнется в 18:30.