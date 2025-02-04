Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Здорово болеют, приятно играть в такой атмосфере»: Тренер красноярского «Сокола» похвалил воронежцев

«Сокол» одержал юбилейную десятую победу в Воронеже.

Источник: Комсомольская правда

После сенсационного успеха в регулярке ВХЛ в Воронеже над местным «Бураном» (5:3) наставник красноярского «Сокола» Лев Бердичевский особо отметил эмоции, которые получил от заполненного до предела «Юбилейного».

— Я 25 лет не был в Воронеже, атмосфера классная, шумно. Здорово болеют, приятно играть в такой атмосфере, — отметил 59-летний специалист.

При этом наставник сибиряков выделил главное качество, за счет которого его подопечные набрали два очка:

— Наверное, сказалось желание. Ведь мы давно не выигрывали.

Кстати, эта победа стала десятой для «Сокола» в 12-ти матчах на воронежском льду. Ранее красноярский клуб выигрывал в 2014-м (2:1, 5:3), 2015-м (4:0), 2016-м (3:1), 2017-м (5:1), 2021-м (3:2, 3:2), 2022-м (3:1) и 2023-м (3:2). У «ураганных» всего две домашние победы над «Соколом» — в 2012-м (6:2) и 2018-м (3:1) годах.

Завтра, 4 февраля, «Буран» примет в «Юбилейном» «Норильск». Встреча начнется в 18:30.