«Здорово болеют, приятно играть в такой атмосфере»: Тренер красноярского «Сокола» похвалил воронежцев

Кстати, эта победа стала десятой для «Сокола» в 12-ти матчах на воронежском льду. Ранее красноярский клуб выигрывал в 2014-м (2:1, 5:3), 2015-м (4:0), 2016-м (3:1), 2017-м (5:1), 2021-м (3:2, 3:2), 2022-м (3:1) и 2023-м (3:2). У «ураганных» всего две домашние победы над «Соколом» — в 2012-м (6:2) и 2018-м (3:1) годах.