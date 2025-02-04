Что можно и нельзя делать в Тимофеев день 4 февраля на тимофеевские морозы

День не подходит для того, чтобы стричься. Считалось, что подобным можно навлечь беду. Не следует бездельничать, но и тяжелый физический труд под запретом. Нельзя переступать порог дома с левой ноги. Предки верили, что это может обернуться финансовыми трудностями в будущем.