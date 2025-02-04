Что можно и нельзя делать в Тимофеев день 4 февраля на тимофеевские морозы

Православная церковь 4 февраля вспоминает святого Тимофея. В народе принято отмечать Тимофеев день. Есть еще одно название — Тимофей-Полузимник. Оно возникло по причине того, что с 4 февраля начинаются сильные вьюги, метели, морозы, получившие название тимофеевские.
Что нельзя делать 4 февраля.
День не подходит для того, чтобы стричься. Считалось, что подобным можно навлечь беду. Не следует бездельничать, но и тяжелый физический труд под запретом. Нельзя переступать порог дома с левой ноги. Предки верили, что это может обернуться финансовыми трудностями в будущем.
Что можно делать 4 февраля.
По традиции, в указанный день ходили и проверяли ульи с пчелами. А еще начинали подготовку к полевым работам. Существовала еще одна интересная традиция: предки топили снег и данной водой умывали детей, чтобы избавить их от болезней.
Согласно приметам, метель 4 февраля говорит о том, что подобная погода сохранится неделю. В том случае, если светит днем солнце, то ждали ранней весны.
Тем временем синоптик Дмитрий Рябов сказал, каким будет февраль 2025 года в Беларуси: «От 14 до 19 дней с осадками в виде снега, мокрого снега, дождя».
Кстати, Рябов предупредил про −7 градусов с 3 по 9 февраля в Беларуси.