«Я импульсивная, иначе бы не рискнула поехать в Россию»

На большие экраны 20 февраля выходит остросюжетный детектив «Красный шелк». Действие перенесет зрителей в 1927 год — в мчащийся через всю Россию поезд, где под видом обычных пассажиров скрываются иностранные разведчики и головорезы, охотящиеся за секретными документами. Главную женскую роль в проекте исполнила китайская актриса Чжэн Ханьи. В интервью «Известиям» она рассказала о прыжках со скалы с Милошем Биковичем, неловких сценах с Глебом Калюжным и переезде в Россию.
«Байкал — это просто чудо природы! И там я замерзла».
— Давайте начнем с того, что поговорим о вашей героине Ван Лин. Что вам показалось в ней наиболее интересным? Кто она такая?
— Она растет, постепенно. Она добрая, потому что всегда думает о других. Но, с другой стороны, она импульсивная, поэтому часто попадает в трудные ситуации. Я вроде тоже немного импульсивная, иначе бы не решила рискнуть и поехать в Россию.
— Вы приехали в Россию как турист и уже здесь решили, что останетесь учиться?
— Да, я просто путешествовала, а потом решила — да, я рискну! Почти четыре года назад я приехала в Россию и начала изучать язык.
— Сложно?
— Конечно! Какой вопрос? (Вздыхает.) Конечно, сложно!
— А перед съемками фильма «Красный шелк» пришлось ли дополнительно изучать русский язык или того запаса, который вы получили в институте, было достаточно?
— Конечно, нет. Я знала много слов про кино, но когда я впервые попала на съемочную площадку, услышала: «Приготовились, начали!» Раньше — нет. То есть я слышала, просто не знала, как правильно использовать.
— А с российскими актерами, которые не знают китайского, вы как общались на площадке?
— У нас были переводчики, поэтому общались нормально. Какие-то шутки я не очень понимала, потом просто спрашивала, что это значит. Режиссер мне объяснял.
— Кто учил китайскому русских актеров?
— Переводчик. Уже на площадке, если они что-то забывали, я могла подсказать. Иногда, когда они говорили по-китайски, был неправильный тон. Конечно, что-то смешно.
— Насколько были тяжелыми актерские задачи, которые перед вами ставил режиссер?
— Это мой дебют. Я первый раз снималась в кино. Так что я вообще не знала ничего про то, как это устроено технически. Это было очень сложно для меня. Мне нужно было давать правильную реакцию, показывать глубину настроения.
— Из всех мест в России, которые вы посетили во время съемок, вам какое больше всего запомнилось?
— Сначала мы были на Байкале, потом в Пскове, потом в Выборге, потом в Санкт-Петербурге, потом в Москве на очень большой студии. Там всё очень круто. Кстати! Я увидела северное сияние первый раз в жизни (улыбается). Это было в Выборге. Мы снимали там всего только один день. Нам просто очень повезло! А Байкал — это просто чудо природы! И там я замерзла.
— А сколько было, −40?
— Да, там камера просто не работала, и нам приходилось ждать и ждать. Но я давно уже решила, что обязательно поеду на Байкал еще раз. В этот раз, наверное, летом, потому что я видела фото — это прекрасно! Хочу сама посмотреть, убедиться, красиво или нет.
«Приготовились, начали! Прыгаем!» — окей, капец!".
— «Красный шелк» — кино о нашей совместной истории…
— Это не только исторический фильм. Там много боевых сцен, это детектив, еще есть романтика. Мы с Глебом Калюжным только познакомились, и сразу была совместная сцена, для меня чуть-чуть неловкая. Но он был очень крутым, всегда поддерживал меня.
— Вы и трюки сами выполняли. Что было сложнее: прыгать с поезда в другой или с обрыва вниз?
— Прыгать с горы — самое сложное! Раньше я считала, что боюсь высоты, а теперь поняла, что могу всё. Я думала, раз китайские актеры или Милош Бикович это делают, значит, и у меня получится. Смотрят все, режиссер. Командуют: «Приготовились, начали! Прыгаем!» — окей, капец!
Снимали вроде восемь или десять раз. Уже не помню. В первый раз я хотела плакать. Во второй — потеряла сердце. Третий раз уже не знала, где я сейчас, кто я. А дальше пошло хорошо. Когда снимали сцену, я вообще не чувствовала боль. А после съемок, когда я вернулась в отель и пошла в душ, увидела синяки. Еще я раньше не умела водить машину, а сейчас могу. Научилась во время съемок. У нас есть сцена, где я за рулем.
— Понравилось сниматься? Для вас это важный опыт?
— Да, это очень важно для меня. Я очень счастлива, что моя карьера началась именно в России. Я думала, что после обучения, наверное, стану учительницей, и вдруг нашла что-то другое. Это неожиданно! Сейчас я вспомнила, что первый год здесь был таким тяжелым. И я даже хотела вернуться, но очень хорошо, что не сдалась. Иначе вы бы не видели меня сегодня (улыбается).
Справка «Известий».
Чжэн Ханьи родилась 7 апреля 2002 года в городе Урумчи, провинция Синьцзян. После окончания школы в Китае поступила в Российский государственный институт сценических искусств на курс Ю. М. Красовского. Роль Ван Лин в фильме «Красный шелк», премьера которого состоится 20 февраля 2025 года, первая работа Чжэн Ханьи в кино. Это совместный проект России и Китая. Сюжет ретро-детективного экшена Андрея Волгина рассказывает о роли Советского Союза в становлении Китайской Народной Республики (КНР). В ролях также Милош Бикович, Глеб Калюжный, Гоша Куценко, Елена Подкаминская, Ярослав Могильников, Ирина Алферова и другие.