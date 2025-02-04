«Я импульсивная, иначе бы не рискнула поехать в Россию»

Снимали вроде восемь или десять раз. Уже не помню. В первый раз я хотела плакать. Во второй — потеряла сердце. Третий раз уже не знала, где я сейчас, кто я. А дальше пошло хорошо. Когда снимали сцену, я вообще не чувствовала боль. А после съемок, когда я вернулась в отель и пошла в душ, увидела синяки. Еще я раньше не умела водить машину, а сейчас могу. Научилась во время съемок. У нас есть сцена, где я за рулем.