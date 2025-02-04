Сняли осаду: «Злой город» возглавил кинопрокат в России

Российская комедия «Лотерея» с Алексеем Серебряковым, Анной Михалковой, Ириной Розановой и Евгением Куликом стартовала в прокате с седьмой строки. Фильм заработал 27,5 млн рублей, но показал самую низкую среднюю заполняемость зала — шесть человек на сеанс. Обогнать «Плохую девочку» пока не удалось, у эротической драмы Халины Рейн с Николь Кидман в главной роли около 30 млн за уикенд и шестое место. Общие сборы картины в России приближаются к 200 млн рублей, «Плохая девочка» также показала самую высокую наработку среди полнометражных фильмов за прошлый уикенд — 12,2 тыс. рублей.