Сняли осаду: «Злой город» возглавил кинопрокат в России

Историческая драма «Злой город» Константина Буслова об обороне Козельска во время монгольского нашествия на Русь возглавила отечественный кинопрокат по итогам уикенда 30 января — 2 февраля. Фильм заработал 138,5 млн рублей. Второе место у комедии «Холоп. Великолепный век», но сумма сборов вдвое меньше — 57 млн рублей. В тройке лидеров по-прежнему держится «Финист. Первый богатырь», сказочный блокбастер на увеличил свою кассу на 50 млн рублей. «Известия» — о предварительных итогах национального бокс-офиса за выходные.
«Злой город» оттеснил турецкого «Холопа».
Самым успешным релизом прошедшего уикенда стал новый фильм Константина Буслова «Злой город». Историческая лента с Алексеем Гуськовым и Александром Метелкиным заработала за четыре дня проката 138,5 млн рублей, по данным ЕАИС. Буслов экранизировал реальные события марта 1238 года, когда маленький Козельск в течение двух месяцев отбивался от атак 10-тысячного войска Золотой Орды. Стоявший на пути хана Батыя город до конца сражался силами 300 воинов, после чего предводитель завоевателей повелел навеки забыть его имя и отныне именовать Злым городом.
«Злой город» может похвастаться и самой высокой посещаемостью за уикенд. Ленту посмотрели 318,4 тыс. зрителей. Но обусловлен этот показатель в том числе и большим количеством сеансов, отданных под этот фильм — 21 тыс. Для сравнения, у ближайшего преследователя лидера — турецкой адаптации «Холопа» — 9 тыс. Но и картина уже идет в прокате две недели.
— «Злой город» — это высокобюджетный исторический экшен с именитыми актерами от создателя «Калашникова» и «1941. Небо над Берлином» Константина Буслова. Сборы новинки на старте вдвое превзошли итоговые результаты аналогичных релизов режиссера, а прокат продлится до конца февраля и благодаря праздничной дате позволит остаться на первых строчках рейтинга, — рассказала «Известиям» президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова.
Фото: RB Production.
Популярность оригинального «Холопа» режиссера Клима Шипенко, безусловно, повлияла на успех в России его турецкой адаптации. «Холоп. Великолепный век» с известным в нашей стране актером Керемом Бюрсином занимал первую строку рейтинга ЕАИС, но на вторую неделю проката уступил лидерство. В период с 30 января по 2 февраля комедия заработала 57 млн рублей, вдвое меньше, чем «Злой город». Посещаемость турецкого «Холопа» также вдвое меньше — 124,5 тыс. человек.
— Турецкий «Холоп» показал результат в рамках ожиданий, наработка у картины хорошая (6,3 тыс. рублей за сеанс. — Ред.), что указывает на интерес зрителей. Но мощный конкурент в виде масштабного военного экшена повлиял на некоторое снижение сборов картины, — добавила Зинякова.
«Финист» продолжает успешный полет.
По-прежнему на третьем месте держится сказочный блокбастер «Финист. Первый богатырь». Картина находится в лидерах российского кинопроката, начиная с новогодних праздников. За выходные фильм заработал 50 млн рублей, но продолжает показывать высокую наработку — 8,3 тыс. рублей за сеанс. Совокупная касса приквела франшизы «Последний богатырь» уже превысила 2,6 млрд рублей.
Со второго на четвертое место опустилась еще одна громкая новинка прошлой недели — комедия «Василий» о мексиканских приключениях героя Александра Петрова. За прошедший уикенд лента режиссера Дмитрия Литвиненко заработала 47 млн рублей. Замыкает первую пятерку рейтинга еще один сказочный холдовер: «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» за выходные увеличил свою кассу на 46,6 млн рублей.
Фото: START.
Российская комедия «Лотерея» с Алексеем Серебряковым, Анной Михалковой, Ириной Розановой и Евгением Куликом стартовала в прокате с седьмой строки. Фильм заработал 27,5 млн рублей, но показал самую низкую среднюю заполняемость зала — шесть человек на сеанс. Обогнать «Плохую девочку» пока не удалось, у эротической драмы Халины Рейн с Николь Кидман в главной роли около 30 млн за уикенд и шестое место. Общие сборы картины в России приближаются к 200 млн рублей, «Плохая девочка» также показала самую высокую наработку среди полнометражных фильмов за прошлый уикенд — 12,2 тыс. рублей.
Иностранные и альтернативные релизы.
Еще одна новинка — мультфильм «Кьяра: Путь судьбы» — начал свой прокат с десятого места в чарте. Лента освоила 15,5 млн рублей за четыре дня. Индонезийский хоррор «Астрал. Проклятие мертвых» за дебютные выходные заработал 14,8 тыс. рублей и расположился на одиннадцатой строке. Замкнула рейтинг 12 лучших фильмов по версии ЕАИС экранизация «Домовенка Кузи», лента, сборы которой уже перешагнули за миллиард, увеличила их на 14,5 млн рублей. По средней заполняемости кинозала «Кузя» показал лучший результат — 22 человека на сеанс.
Не дремлет и теневой прокат голливудских новинок. По-прежнему среди лидеров здесь короткие метры «Але-Алена» и «Край вдохновения». Они заняли восьмую и девятую строки соответственно. По словам Ольги Зиняковой, альтернативный прокат влияет на динамику сборов официальных картин, но учитывая, что эти релизы не добрались даже до топ-5, изменения в общей картине минимальны.
Эксперт также отметила, что снижение посещаемости, которым можно охарактеризовать прошедшую прокатную неделю, — естественная ситуация для периода после «новогодней битвы». Рост посещаемости в кинотеатрах ожидают ближе к праздничным февральским уикендам, но не исключено, что первый всплеск придется уже на следующую неделю. В кино зрителей будет заманивать номинант на «Оскар» Юра Борисов: 14 февраля на экраны выйдет музыкальный байопик «Пророк», где актер сыграл поэта Александра Пушкина.