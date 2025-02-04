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Три района Ленобласти находятся в зоне внимания властей из-за подтопления

В некоторых районах региона проводят мероприятия против подтопления.

Источник: Комсомольская правда

В Ленинградской области продолжается мониторинг уровня воды из-за интенсивного выпадения осадков и таяния снега. Из-за этого на некоторых участках дорог, придомовых и приусадебных территорий заметно подтопление. Об этом сообщает «Online47» со ссылкой на пресс-службу регионального комитета правопорядка и безопасности.

— Комплексный мониторинг проводится систематически. Это позволяет оперативно, исходя из обстановки, реагировать на ситуацию и помогать жителям, — отметил вице-губернатор Михаил Ильин.

Сейчас чиновники держат ситуацию на особом контроле. Таким образом, начиная с субботы, спасатели начали мониторить уровень воды в крупных населенных пунктах, а именно в Батово, Рождественно, Сиверский, Белогорка, Новосиверская, Вырица и Введенское. Под особым вниманием находятся Гатчинский округ, Тосненский, Выборгский и Тихвинский районы. В некоторых уже проводят мероприятия против подтопления.

МЧС