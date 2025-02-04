Три района Ленобласти находятся в зоне внимания властей из-за подтопления

Сейчас чиновники держат ситуацию на особом контроле. Таким образом, начиная с субботы, спасатели начали мониторить уровень воды в крупных населенных пунктах, а именно в Батово, Рождественно, Сиверский, Белогорка, Новосиверская, Вырица и Введенское. Под особым вниманием находятся Гатчинский округ, Тосненский, Выборгский и Тихвинский районы. В некоторых уже проводят мероприятия против подтопления.