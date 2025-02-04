Жижа на полу, тараканы и обмороки персонала от усталости. Как ведут дела некоторые закусочные Subway

Однако с того времени их количество в стране не растёт, а лишь сокращается: на пике их было более 600. Похоже, именно это обстоятельство и послужило причиной напряжённости между американской головной компанией и мастер-франчайзи — фирмой, отвечающей за развитие российской сети. Тогда много говорили о том, что бизнес подкосили девальвация рубля и последовавшие за ней повышение арендных ставок и снижение покупательской способности.