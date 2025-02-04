Феноменальный момент. Как изменится курс доллара перед заседанием Центробанка

— В теории жёсткая денежно-кредитная политика Центробанка поддерживает национальную валюту, но с 2022 года явной связи курса ключевой ставки и курса рубля нет. 14 февраля ожидается сохранение ставки ЦБ. А на курс рубля, скорее, будут влиять иные факторы: могут начать негативно действовать январские санкции на нефтяной экспорт — и приток валюты уменьшится; скажется и январская коррекция в цене барреля; скоро завершится китайский Новый год, и это может увеличить спрос на инвалюту. После январского роста курса рубля на 4% возможна февральская коррекция. Обширного ослабления рубля не ждём, а вот отскочить валюты могут: скажем, доллар к 100, евро в район 104, юань до 13,5, — рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.