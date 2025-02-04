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СБУ задержала двух человек при попытке пронести взрывчатку в полицию

Задержанные квалифицируются как возможные террористы.

Источник: Аргументы и факты

В Ровненской области на западе Украины сотрудники Службы безопасности задержали двух подозреваемых, которые, предположительно, намеревались пронести взрывные устройства в здание полиции.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на региональное управление СБУ.

По данным издания, задержанные могли иметь при себе взрывчатые вещества, которые планировали внести на территорию правоохранительного учреждения. В сообщении указано, что задержанные квалифицируются как возможные террористы.

Ранее Верховный суд ДНР приговорил к 13 годам колонии 69-летнего бывшего сотрудника СБУ.