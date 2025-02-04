СБУ задержала двух человек при попытке пронести взрывчатку в полицию

В Ровненской области на западе Украины сотрудники Службы безопасности задержали двух подозреваемых, которые, предположительно, намеревались пронести взрывные устройства в здание полиции.
Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на региональное управление СБУ.
По данным издания, задержанные могли иметь при себе взрывчатые вещества, которые планировали внести на территорию правоохранительного учреждения. В сообщении указано, что задержанные квалифицируются как возможные террористы.
Ранее Верховный суд ДНР приговорил к 13 годам колонии 69-летнего бывшего сотрудника СБУ.