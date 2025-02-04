Конец «Абрамса». Чем Пентагон решил заменить танк, потерпевший фиаско в зоне СВО

На тупиковость ветки M1A2 в американском МО указывали и ранее, жалуясь на невозможность и далее совершенствовать базовую машину без роста и без того внушительной массы. В проекте M1E3 же будет сделана ставка на создание более лёгкой, мобильной и живучей танковой платформы, которая должна лучше отвечать вызовам современности. При этом в Штатах не скрывают, что конфликт на Украине и неудачное участие в нём западной бронетехники сыграли роль в этом переосмыслении облика современных ОБТ.