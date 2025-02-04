la Repubblica: сына Трампа заподозрили в незаконной охоте на севере Италии

«Сын Дональда Трампа стреляет в уток в Венеции на охраняемой территории», — пишет la Repubblica.
Согласно газете, соответствующее видео было размещено на специализированном сайте «Глобальная охота для приключения». В ролике Трамп-младший появляется во время описания подстреленных уток, среди которых можно увидеть огаря — очень редкую в Европе утку с оранжево-ржавым окрасом.
«Мы обращаемся с вопросом к министру окружающей среды с просьбой объяснить, что произошло, учитывая, что убийство охраняемых видов является преступлением, а также то, правда ли, что среди участников был Дональд Трамп — младший, сын президента США», — заявила депутат от фракции «Альянс зелёных и левых» Луана Дзанелла.
Издание уточнило, что Трамп-младший был в Венеции в декабре 2024 года.
Ранее Дональд Трамп в соцсетях подтвердил, что его сын Дональд Трамп — младший и представители избранного лидера Соединённых Штатов посетят Гренландию.