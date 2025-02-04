la Repubblica: сына Трампа заподозрили в незаконной охоте на севере Италии

«Мы обращаемся с вопросом к министру окружающей среды с просьбой объяснить, что произошло, учитывая, что убийство охраняемых видов является преступлением, а также то, правда ли, что среди участников был Дональд Трамп — младший, сын президента США», — заявила депутат от фракции «Альянс зелёных и левых» Луана Дзанелла.