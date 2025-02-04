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la Repubblica: сына Трампа заподозрили в незаконной охоте на севере Италии

Дональда Трампа — младшего, cына президента США, заподозрили в отстреле уток редкого вида в Венецианской лагуне на севере Италии.

Источник: Reuters

«Сын Дональда Трампа стреляет в уток в Венеции на охраняемой территории», — пишет la Repubblica.

Согласно газете, соответствующее видео было размещено на специализированном сайте «Глобальная охота для приключения». В ролике Трамп-младший появляется во время описания подстреленных уток, среди которых можно увидеть огаря — очень редкую в Европе утку с оранжево-ржавым окрасом.

«Мы обращаемся с вопросом к министру окружающей среды с просьбой объяснить, что произошло, учитывая, что убийство охраняемых видов является преступлением, а также то, правда ли, что среди участников был Дональд Трамп — младший, сын президента США», — заявила депутат от фракции «Альянс зелёных и левых» Луана Дзанелла.

Издание уточнило, что Трамп-младший был в Венеции в декабре 2024 года.

Ранее Дональд Трамп в соцсетях подтвердил, что его сын Дональд Трамп — младший и представители избранного лидера Соединённых Штатов посетят Гренландию.

Трамп Дональд