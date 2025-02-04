Актриса из Китая решилась прыгнуть со скалы с Милошем Биковичем

Детектив полон экшена. Большинство трюков артисты выполняли самостоятельно, без помощи каскадеров. В одной из таких сцен актеры, привязанные тросами, прыгали с высокой скалы на границе России и Финляндии (там снимали Маньчжурию). По словам исполнительницы главной женской роли, китайской актрисы Чжэн Ханьи, это для нее было самым сложным.
«Раньше я считала, что боюсь высоты, а теперь поняла, что могу всё. Я думала, раз китайские актеры, или Милош Бикович это делают, значит, и у меня получится. Смотрят все, режиссер. Командуют: “Приготовились, начали! Прыгаем!” — окей, капец! Снимали вроде восемь или 10 раз. Уже не помню. В первый раз я хотела плакать. Во второй — потеряла сердце. Третий раз уже не знала, где я сейчас, кто я. А дальше пошло хорошо. Когда снимали сцену, я вообще не чувствовала боль. А после съемок, когда я вернулась в отель и пошла в душ, увидела синяки», — сказала Чжэн Ханьи «Известиям».
За производство картины отвечали кинокомпания Nota Bene Film Group, «НМГ Кинопрокат» и Art Pictures Distribution (входят в холдинг «НМГ»). Фильм собрал серьезный актерский состав — Милош Бикович, Гоша Куценко, Глеб Калюжный, Елена Подкаминская, Ярослав Могильников, Ирина Алферова. Для Чжэн Ханьи работа в «Красном шелке» стала дебютной в кино.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Чжэн Ханьи «Известиям»:
«Я импульсивная, иначе бы не рискнула поехать в Россию».