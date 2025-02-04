Актриса из Китая решилась прыгнуть со скалы с Милошем Биковичем

«Раньше я считала, что боюсь высоты, а теперь поняла, что могу всё. Я думала, раз китайские актеры, или Милош Бикович это делают, значит, и у меня получится. Смотрят все, режиссер. Командуют: “Приготовились, начали! Прыгаем!” — окей, капец! Снимали вроде восемь или 10 раз. Уже не помню. В первый раз я хотела плакать. Во второй — потеряла сердце. Третий раз уже не знала, где я сейчас, кто я. А дальше пошло хорошо. Когда снимали сцену, я вообще не чувствовала боль. А после съемок, когда я вернулась в отель и пошла в душ, увидела синяки», — сказала Чжэн Ханьи «Известиям».