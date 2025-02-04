ФСБ опубликовала архивные документы о безопасности на Ялтинской конференции

ФСБ России обнародовала архивные материалы, которые раскрывают меры обеспечения безопасности участников Ялтинской конференции, состоявшейся 80 лет назад в Крыму.
Встреча лидеров антигитлеровской коалиции была организована СССР в кратчайшие сроки после освобождения полуострова.
Для защиты участников НКВД привлек четыре полка, 1,2 тысячи оперативников и мотоциклетный отряд из 120 человек. Представители делегаций размещались в трех дворцах: Юсуповском для советской стороны, Ливадийском для американской и Воронцовском для британской.
В дневное время работали два кольца охраны, а ночью добавлялось третье с дозорными и служебными собаками. На ключевых дорогах действовали семь КПП, а пропускные пункты были установлены в портах Ялты и Севастополя, а также в аэропортах Саки и Сарабуз.
По информации службы, Сталин, Молотов и Берия добрались до Крыма на специальном поезде, которому предшествовал контрольный состав. Маршрут охраняли парные наряды, патрулировавшие каждый километр пути.
Ранее Федеральная служба безопасности в Волгоградской области рассекретила докладные записки, которые передавались военному руководству страны в дни битвы на Волге 1942−1943 г. об особенностях военной обстановки.