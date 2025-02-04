ФСБ опубликовала архивные документы о безопасности на Ялтинской конференции

В дневное время работали два кольца охраны, а ночью добавлялось третье с дозорными и служебными собаками. На ключевых дорогах действовали семь КПП, а пропускные пункты были установлены в портах Ялты и Севастополя, а также в аэропортах Саки и Сарабуз.