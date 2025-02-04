Эксперт Широков рассказал, можно ли 5 лет платить за ЖКУ по старым тарифам

Предложение заморозить на пять лет коммунальные тарифы носит популистский характер и на практике нереализуемо. Об этом в интервью aif.ru заявил председатель комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Андрей Широков.
Ранее с такой идеей выступил эксперт по жилищному праву и проблемам реформы ЖКХ Виктор Федорук.
По словам Широкова, в случае заморозки тарифов придется заморозить и цены на природный газ, металл и дизельное топливо, потребляемые в ЖКХ.
«Ведь цифры в платежке растут потому, что дорожают все эти ресурсы. Вы не можете в одном сегменте экономики цены заморозить, а в другом оставить свободными — эти сегменты взаимосвязаны», — пояснил эксперт.
Широков отметил, что коммунальные ресурсы обходятся россиянам сравнительно дешево и дорожают не так быстро, как продукты питания.
«В Москве, к примеру, кубометр холодной воды из водопровода стоит 60 рублей — дешевле, чем бутылка воды в магазине! Кубометр горячей стоит 272 рубля — как чашка кофе в кафе. А ведь подготовка питьевой воды по всем требованиям СанПиНа — это высокотехнологичный и дорогой процесс. При замороженных тарифах растущие затраты на коммунальные ресурсы и технологии придется покрывать из бюджета», — подчеркнул глава комитета ТПП.
Полностью интервью Андрея Широкова читайте на aif.ru.