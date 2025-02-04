Эксперт Широков сообщил о катастрофическом дефиците кадров в ЖКХ

Особое внимание эксперт обратил на дефицит работников в лифтовом хозяйстве. «Здесь катастрофически не хватает кадров. По данным Национального Лифтового Союза, для замены лифтов нужно 15 тысяч монтажников, а работают всего 3 тысячи, впятеро меньше», — подчеркнул Широков. Он напомнил, что ежегодно в России необходимо менять по 24 тысячи лифтов.