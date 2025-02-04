Эксперт Широков сообщил о катастрофическом дефиците кадров в ЖКХ

Заморозка коммунальных тарифов будет означать и заморозку зарплат в сфере ЖКХ, где и без того наблюдается острая нехватка кадров. Об этом рассказал председатель комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Андрей Широков, комментируя предложение законодательно запретить рост стоимости коммунальных услуг.
«Работник коммунального предприятия получает всего 30−40 тысяч. Штаты водоканалов укомплектованы в лучшем случае на две трети. Сегодня заморозите тарифы — завтра разбегутся оставшиеся работники», — заявил Широков в интервью aif.ru.
Особое внимание эксперт обратил на дефицит работников в лифтовом хозяйстве. «Здесь катастрофически не хватает кадров. По данным Национального Лифтового Союза, для замены лифтов нужно 15 тысяч монтажников, а работают всего 3 тысячи, впятеро меньше», — подчеркнул Широков. Он напомнил, что ежегодно в России необходимо менять по 24 тысячи лифтов.
Полностью интервью Андрея Широкова читайте на aif.ru.