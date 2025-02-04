Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ЦВО пояснили ситуацию с отказом в льготах парализованному бойцу Волкову

Мужчина не получил удостоверение ветерана боевых действий из-за нехватки документов.

Источник: Аргументы и факты

Пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) прокомментировала сообщение СМИ о том, что в Свердловской области парализованного бойца специальной военной операции лишили льгот.

В ЦВО рассказали, что мужчина на протяжении двух лет не может получить удостоверение ветерана боевых действий в связи с нехваткой документов. В настоящее время ему оказывают помощь в их оформлении.

«При подаче заявления гражданином Волковым А. А. в районный и областной военкоматы был представлен неполный пакет документов для оформления удостоверения ветерана боевых действий. Командование воинской части в пункте постоянной дислокации и военный комиссариат по месту жительства Волкова оказывает содействие в оформлении всех необходимых документов для получения удостоверения ветерана боевых и начисления положенных выплат», — цитирует заявление пресс-службы URA.RU.

По данным агентства, Александр Волков получил тяжёлую минно-взрывную травму летом 2023 года. Его экстренно доставили в медучреждение Белгороде. Позже его прооперировали в больнице в Петербурге.

В публикации сказано, что «ему фактически собрали голову по частям» в нейрохирургическом отделении. По информации журналистов, после случившегося от Волкова ушла супруга, забрав с собой детей.

Мужчина утверждает, что, пытаясь получить льготы, получает лишь «формальные отписки».