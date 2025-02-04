В ЦВО пояснили ситуацию с отказом в льготах парализованному бойцу Волкову

Пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) прокомментировала сообщение СМИ о том, что в Свердловской области парализованного бойца специальной военной операции лишили льгот.
В ЦВО рассказали, что мужчина на протяжении двух лет не может получить удостоверение ветерана боевых действий в связи с нехваткой документов. В настоящее время ему оказывают помощь в их оформлении.
«При подаче заявления гражданином Волковым А. А. в районный и областной военкоматы был представлен неполный пакет документов для оформления удостоверения ветерана боевых действий. Командование воинской части в пункте постоянной дислокации и военный комиссариат по месту жительства Волкова оказывает содействие в оформлении всех необходимых документов для получения удостоверения ветерана боевых и начисления положенных выплат», — цитирует заявление пресс-службы URA.RU.
По данным агентства, Александр Волков получил тяжёлую минно-взрывную травму летом 2023 года. Его экстренно доставили в медучреждение Белгороде. Позже его прооперировали в больнице в Петербурге.
В публикации сказано, что «ему фактически собрали голову по частям» в нейрохирургическом отделении. По информации журналистов, после случившегося от Волкова ушла супруга, забрав с собой детей.
Мужчина утверждает, что, пытаясь получить льготы, получает лишь «формальные отписки».