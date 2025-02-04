Эксперт Широков призвал брать со всех россиян реальную стоимость услуг ЖКХ

«Согласитесь, не может кубометр воды из-под крана стоить меньше, чем поллитра воды в ларьке, при разнице в объеме в 2000 раз! У нас 30% населения лишены качественной питьевой воды в том числе потому, что из-за низких тарифов нет возможности внедрять современные технологии водоочистки и т.п.», — добавил эксперт.