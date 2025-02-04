Эксперт Широков призвал брать со всех россиян реальную стоимость услуг ЖКХ

Тарифы на коммунальные ресурсы необходимо повышать. Об этом в интервью aif.ru рассказал председатель комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Андрей Широков.
«На самом деле, за ЖКУ мы в большинстве случаев платим меньше, чем надо. Потому что часть затрат компенсирует государство. По-хорошему, реальные тарифы на коммунальные ресурсы должны быть гораздо выше», — отметил Широков.
«Согласитесь, не может кубометр воды из-под крана стоить меньше, чем поллитра воды в ларьке, при разнице в объеме в 2000 раз! У нас 30% населения лишены качественной питьевой воды в том числе потому, что из-за низких тарифов нет возможности внедрять современные технологии водоочистки и т.п.», — добавил эксперт.
По словам Широкова, проблема надежности коммунальной инфраструктуры стоит очень остро.
«Чтобы не допустить деградации ЖКХ, и богатые, и бедные потребители должны платить за его услуги столько, сколько они реально стоят. Но малоимущим домохозяйствам государство должно компенсировать эти затраты за счет субсидий. Их объем надо увеличивать, снижая долю оплаты за ЖКУ до 10% доходов семьи. Многие регионы это уже делают», — заключил глава комитета ТПП.
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