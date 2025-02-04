Боец UFC Макгрегор плюнул в лицо болельщику Хабиба Нурмагомедова

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор оказался в центре скандала после инцидента с поклонником российского экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.
Как сообщает Championship Rounds в Instagram (признанная экстремистской и запрещенная в РФ платформа Meta), болельщик выкрикнул фразу в поддержку Нурмагомедова: «Вперед, Хабиб».
Это вызвало резкую реакцию Макгрегора, который в ответ оскорбил фаната и демонстративно плюнул в его сторону, подчеркнув, что тот не сможет ему противостоять.
Ранее бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор бросил вызов российскому спортсмену Хабибу Нурмагомедову. Макгрегор предложил Нурмагомедову значительную сумму за поединок.