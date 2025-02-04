Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боец UFC Макгрегор плюнул в лицо болельщику Хабиба Нурмагомедова

Фанат крикнул фразу «Вперед, Хабиб», за что ирландский спортсмен раскритиковал его.

Источник: Аргументы и факты

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор оказался в центре скандала после инцидента с поклонником российского экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

Как сообщает Championship Rounds в Instagram (признанная экстремистской и запрещенная в РФ платформа Meta), болельщик выкрикнул фразу в поддержку Нурмагомедова: «Вперед, Хабиб».

Это вызвало резкую реакцию Макгрегора, который в ответ оскорбил фаната и демонстративно плюнул в его сторону, подчеркнув, что тот не сможет ему противостоять.

Ранее бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор бросил вызов российскому спортсмену Хабибу Нурмагомедову. Макгрегор предложил Нурмагомедову значительную сумму за поединок.