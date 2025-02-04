МИД РФ назвал условия и возможное содержание переговоров по Украине

«Российская сторона открыта к реалистичным предложениям и готова к серьёзному разговору. Как не раз отмечалось, мирное урегулирование возможно на основе стамбульского документа 2022 года, в котором говорилось о нейтральном внеблоковом безъядерном статусе Украины, её демилитаризации и денацификации, неразмещении на её территории иностранных войск и баз при учёте современных территориальных реалий и искоренении всей совокупности первопричин украинского кризиса», — цитирует слова Полищука ТАСС.