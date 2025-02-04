Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД РФ назвал условия и возможное содержание переговоров по Украине

РФ открыта к реалистичным предложениям и готова к серьёзному разговору.

Источник: Аргументы и факты

Российская Федерация готова к серьёзному разговору по урегулированию на Украине, заявил глава второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел РФ Алексей Полищук.

Он отметил, что данный разговор может вестись на стамбульского договора. В частности, в документе идёт речь о демилитаризации и денацификации Украины.

«Российская сторона открыта к реалистичным предложениям и готова к серьёзному разговору. Как не раз отмечалось, мирное урегулирование возможно на основе стамбульского документа 2022 года, в котором говорилось о нейтральном внеблоковом безъядерном статусе Украины, её демилитаризации и денацификации, неразмещении на её территории иностранных войск и баз при учёте современных территориальных реалий и искоренении всей совокупности первопричин украинского кризиса», — цитирует слова Полищука ТАСС.

Кроме того, Полищук уточнил, что для начала переговоров следует решить юридические аспекты с легитимностью Зеленского, а также его указом, запрещающем Киеву переговоры с РФ.

Напомним, Москва и Киев вели переговоры в 2022 году: в Белоруссии и Стамбуле.

Переговорный процесс был остановлен украинской стороной в одностороннем порядке.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что серьёзных обсуждений вариантов переговоров по Украине ещё не было.