Пенсионер подарил 100 тысяч рублей москвичу, вернувшему ему потерянный миллион

Ранее юрист объяснил россиянам, что делать, если вы ошибочно перевели деньги на карту или номер телефона чужого человека. В первую очередь, по словам эксперта, надо выяснить, в каком банке выпущена карта, на которую ошибочно был совершён перевод. Для этого надо посмотреть на первые шесть цифр её номера.