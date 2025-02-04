МИД РФ: Киев способен на самые циничные шаги в отношении Минска

«Мы внимательно следим за высказываниями представителей киевского режима и активностью ВСУ в приграничной зоне с Белоруссией. Знаем о провокациях. На фоне успешного продвижения российских войск киевский режим способен на самые циничные и безрассудные шаги», — сказал Полищук в интервью ТАСС.