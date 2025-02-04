МИД РФ: Киев способен на самые циничные шаги в отношении Минска

В связи с успешным продвижением ВС РФ Украина способна пойти на циничные, а также самые безрассудные шаги в отношении белорусской стороны, считает глава второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел РФ Алексей Полищук.
Он подчеркнул, что российская сторона внимательно следит за активностью Вооружённых сил Украины в приграничной зоне с республикой.
«Мы внимательно следим за высказываниями представителей киевского режима и активностью ВСУ в приграничной зоне с Белоруссией. Знаем о провокациях. На фоне успешного продвижения российских войск киевский режим способен на самые циничные и безрассудные шаги», — сказал Полищук в интервью ТАСС.
Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Зеленский способен попытаться втянуть республику в конфликт на Украине.
«Предостерегающие заявления президента Белоруссии полностью оправданы», — заявил дипломат.
Ранее сообщалось, что на границе РФ и Белоруссии киевский режим собирает отряды боевиков. Накануне Минобороны Белоруссии заявило о начале проверки боевой готовности в Вооружённых силах.