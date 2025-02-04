Украинские войска испытывают трудности с кадрами, напомнил полковник ВС Австрии Маркус Райснер.
Он подчеркнул, что в связи с этим у Киева остаётся всё меньше времени для изменения ситуации в зоне боевых действий.
«У Украины кадровая проблема», — сказал Райснер в интервью телеканалу NTV.
Он также добавил, что в обороне Вооружённых сил Украины образуются бреши, через которые могут прорываться ВС РФ.
По мнению австрийского полковника, в украинском конфликте преимущество имеет российская сторона.
«На самом деле время Украины на исходе. Если США прекратят свою военную помощь, а европейцы не смогут её компенсировать, дальнейшая борьба Украины окажется под огромной угрозой», — заявил он.
Ранее журналист из Ирландии Чей Боуз заявил, что Киев уже проиграл в конфликте. Он отметил, что украинские власти продолжают требовать от простых украинцев жертвовать собой.