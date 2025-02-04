Дональд Трамп планирует ликвидировать министерство образования США

Согласно данным издания, администрация готовит указ, который предусматривает передачу части функций министерства другим ведомствам или полное его упразднение. Также обсуждается подготовка документа, который официально закрепит ликвидацию Минобра.
Идею сокращения госаппарата поддержал и американский предприниматель Илон Маск, который входит в близкое окружение президента. Бизнесмен неоднократно критиковал деятельность министерства образования, называя его неэффективным.
Ранее Маск назвал агентство США по международному развитию USAID преступной организацией, которую следует распустить. По его словам, агентство представляет собой «змеиное гнездо радикально левых марксистов». Он считает, что деньги американского народа контора спускала на финансирование исследований биологического оружия.