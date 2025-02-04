Дональд Трамп планирует ликвидировать министерство образования США

Ранее Маск назвал агентство США по международному развитию USAID преступной организацией, которую следует распустить. По его словам, агентство представляет собой «змеиное гнездо радикально левых марксистов». Он считает, что деньги американского народа контора спускала на финансирование исследований биологического оружия.