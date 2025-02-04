В Хабаровске открыли первый модульный спортивный зал, расположенный у арены «Ерофей»

«У нас жители Хабаровского края — очень активные люди и с удовольствием занимаются спортом. Это и наше подрастающее поколение, это и просто жители, ну и, конечно, наши ветераны. Но на сегодняшний день есть нехватка определенных спортивных сооружений. И в городе, и в целом в крае. Поэтому задача, которую ставит губернатор, это максимально насытить спортивными объектами весь край. Не только город Хабаровск, но и остальные наши территории. И вот данный первый модульный спортивный комплекс, он, по сути, открыл нам такую дорогу. Потому что это не сложно, это не очень дорого, это быстро. И можно поставить практически на любой территории Хабаровского края. Мы его построили меньше чем за год — и этим показали то, что это можно сделать быстро и качественно. Поэтому нам доверили возможность и дальше продолжать такую работу. Сегодня мы его открываем, а всего через два месяца начинаем новое строительство — бассейна и фиджитал-центра. Дальше будем двигаться уже по территории края, и я надеюсь, что наши жители будут активно пользоваться данными комплексами, потому что они дают возможность заниматься практически любым видом спорта. Я уверен в большом будущем таких площадок. Они являются универсальными для любой территории Хабаровского края», — отметил на открытии Александр Дорофеев, министр социальной защиты и зампред правительства Хабаровского края по социальной политике.