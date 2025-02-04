В Хабаровске открыли первый модульный спортивный зал, расположенный у арены «Ерофей»

На первый взгляд, спортзал как спортзал: современный, просторный, светлый, теплый и достаточно удобный. Тут можно и в волейбол поиграть — высота потолков позволяет, и в футбол погонять, и даже во флорбол сразиться. Причем не проблема все это делать одновременно — площади спортивного сооружения хватит. Есть удобные раздевалки с индивидуальными шкафчиками и душевыми, тренерская, санузлы и даже свой медицинский кабинет с медсестрой. Собственно, сейчас по таким стандартам стараются строить все новые объекты, тогда почему такой ажиотаж? На открытие пришли и представители Госдумы, и краевые законодатели, и сотрудники региональных министерств.
А все просто. Для такого внимания есть несколько причин, и самое главное — это стоимость. Спортзал модульный, а значит, в разы дешевле капитального зала, при том, что объект нисколько не уступает «основательным» сооружениям в удобстве. Из модульности вытекает и второе преимущество — на возведение зала потребовалось всего девять месяцев. Не понравится место — можно разобрать и перенести на другую точку. Можно рядом построить такую же модульную мини-арену. И сделать это достаточно оперативно. Ну и третье — это новый толчок в развитии микрорайона «Строитель», создание своеобразного центра притяжения у арены «Ерофей» для местного населения.
Начнем с последнего — в относительно новом микрорайоне, который активно застраивается и заселяется молодыми семьями, до сих пор сложно со спортивной инфраструктурой. Да, здесь есть ставшая знаменитой после нескольких чемпионатов мира по хоккею с мячом арена «Ерофей». Ее проектировали как многофункциональную, в теории можно убрать лед и постелить футбольный газон, но на практике кто позволит в разгар чемпионата в отечественной Суперлиге фактически лишить легендарный «СКА-Нефтяник» — локомотив русского хоккея, сильнейшую мировую дружину — домашнего льда?
Был эксперимент, когда лед в арене залили поздно, до последнего используя площади для других состязаний. В результате это негативным образом сказалось на выступлении «СКА-Нефтяника» — одного из символов Хабаровского края. Команда «вкатилась» в чемпионат без серьезной ледовой подготовки и вынуждена была наверстывать уже по ходу турнира. Больше так не экспериментировали. Но проблему с доступностью спортобъектов для населения микрорайона решать надо было.
Площади арены, конечно, пытаются использовать — там, например, построили современный, самый большой в регионе скалодром, способный принимать даже международные состязания, есть фитнес-зал, секция шахмат и настольного тенниса, открываются открытые спортивные площадки рядом со стадионом, в том числе и «умные», но это пока не закрывает запросов населения на доступный спорт полностью. Модульные залы — один из вариантов решения проблемы.
«Особенности этого зала — быстровозводимость, простота строительства и дальнейшей эксплуатации. Он собран из сэндвич-панелей, только самые необходимые помещения, минимальная занимаемая площадь, но при этом тепло, светло, и сам зал профессиональный, с профессиональным линолеумом. Мы его построили от основания до открытия за девять месяцев — начали в апреле, закончили в декабре 2024 года. Здесь будут заниматься и воспитанники спортивной школы “Ерофей”, и другие желающие. Но есть одно “но”. Зал один, а желающих, поверьте, очень много. Так что будем использовать его по максимуму. Ну и, конечно, искать возможности для дальнейшего развития территории», — отметил на открытии Константин Юров, директор арены «Ерофей».
В перспективе на территории арены появится еще фиджитал-центр — уникальное сооружение, которое позволит слить воедино и спорт, и компьютерные технологии, и собственный бассейн, что, несомненно, порадует любителей спорта в Хабаровске.
Теперь о деньгах. Строительство модульного спортзала проходило в рамках реализации федерального проекта «Бизнес-спринт. Я выбираю спорт» национального проекта «Демография». Общая сумма финансирования, по данным правительства региона, составила около ста миллионов рублей, из них восемьдесят процентов — это федеральные средства, двадцать процентов — вложения местного правительства. Доступно и недорого, опять же, по сравнению с капитальными сооружениями. А значит, есть все шансы масштабировать начинание на все территорию Хабаровского края. Отсюда и такой интерес к новому залу у представителей власти.
«У нас жители Хабаровского края — очень активные люди и с удовольствием занимаются спортом. Это и наше подрастающее поколение, это и просто жители, ну и, конечно, наши ветераны. Но на сегодняшний день есть нехватка определенных спортивных сооружений. И в городе, и в целом в крае. Поэтому задача, которую ставит губернатор, это максимально насытить спортивными объектами весь край. Не только город Хабаровск, но и остальные наши территории. И вот данный первый модульный спортивный комплекс, он, по сути, открыл нам такую дорогу. Потому что это не сложно, это не очень дорого, это быстро. И можно поставить практически на любой территории Хабаровского края. Мы его построили меньше чем за год — и этим показали то, что это можно сделать быстро и качественно. Поэтому нам доверили возможность и дальше продолжать такую работу. Сегодня мы его открываем, а всего через два месяца начинаем новое строительство — бассейна и фиджитал-центра. Дальше будем двигаться уже по территории края, и я надеюсь, что наши жители будут активно пользоваться данными комплексами, потому что они дают возможность заниматься практически любым видом спорта. Я уверен в большом будущем таких площадок. Они являются универсальными для любой территории Хабаровского края», — отметил на открытии Александр Дорофеев, министр социальной защиты и зампред правительства Хабаровского края по социальной политике.
С региональным министром согласен и представитель Государственной думы.
«Я бы рассматривал открытие этого спортивного сооружения даже больше и шире, чем просто открытие зала. Что я имею в виду? Мы как представители людей — депутаты Государственной думы, в целом власть — заинтересованы в том, чтобы наши люди в первую очередь были здоровы. А откуда взять здоровье, как не от спорта или от занятий физической культурой? И такие залы нам позволяют сделать наше общество здоровым. Президент поставил задачу к 2030 году, чтобы более 70% людей занимались спортом ежедневно, ну или хотя бы регулярно. И как раз такие объекты позволяют этих показателей достичь, создать современную инфраструктуру. На примере этого зала мы видим возможность уйти от долгостроев, долгопланов и быстро вовлекать людей в занятия спортом. Я считаю, что такие залы должны быть в каждом районе нашего края. Как раз и губернатор Дмитрий Демешин ставит задачу перед правительством, перед нашим блоком, чтобы в Хабаровском крае не было окраин. А как можно без спорта это сделать? Никак. Так что я уверен, такие залы будут появляться на всей территории региона. И еще один аспект — важно же не просто получить деньги, важно качественно их реализовать. И мы слышим слова благодарности даже от наших московских коллег — за качественную реализацию проекта. Здесь удалось многое модернизировать, приспособить к нашей климатической среде, что сделало такой опыт полезным для всей России», — подчеркнул Максим Иванов, депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации.