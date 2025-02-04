В Хабаровском крае увеличили пропускную способность БАМа

Изначально полотно на этом отрезке БАМа в Верхнебуреинском районе прокладывалось под один путь. Поэтому пришлось выполнить большой комплекс земляных работ. Участок расположен в зоне многочисленных притоков рек Амяксин и Малая Алонка, а также на обводнённой территории. Для защиты путей от паводков было построено 11 мостов и реконструировано пять водопропускных труб.