В Хабаровском крае увеличили пропускную способность БАМа

После внедрения современной цифровой системы управления открыто движение поездов по новому главному пути на участке Стланик — Алонка в Хабаровском крае. Участок протяжённостью 11,7 км расширила компания «Бамстроймеханизация», которая входит в Нацпроектстрой, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Изначально полотно на этом отрезке БАМа в Верхнебуреинском районе прокладывалось под один путь. Поэтому пришлось выполнить большой комплекс земляных работ. Участок расположен в зоне многочисленных притоков рек Амяксин и Малая Алонка, а также на обводнённой территории. Для защиты путей от паводков было построено 11 мостов и реконструировано пять водопропускных труб.
Участок находится в гористой местности с повышенной сейсмической активностью, поэтому для укрепления инфраструктуры пришлось переработать около 400 тысяч кубометров грунта. В основание железнодорожной насыпи был уложен синтетический материал, а по краям были созданы защитные сооружения.
Строительство вторых путей на линии Февральск — Новый Ургал, на которой расположен участок Стланик — Алонка, значительно увеличит пропускную способность этого участка Байкало-Амурской магистрали.