Новогодняя мечта сбылась: Дмитрий Демешин исполнил желание 14-летнего Ричарда

Недавно Ричард вместе с семьей вернулся из поездки в столицу. Первым делом они отправились в Музей Победы. Экспозиции вызвали у семьи гордость и уважение к подвигам прошлого, а сам Ричард с интересом обсуждал с родными значимость представленных артефактов.