Новогодняя мечта сбылась: Дмитрий Демешин исполнил желание 14-летнего Ричарда

Губернатор Хабаровского края исполнил новогоднее желание 14-летнего Ричарда Стародубцева. Дмитрий Дёмин снял с ёлки его шар. Мальчик мечтал посетить Музей Победы в Москве. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Недавно Ричард вместе с семьей вернулся из поездки в столицу. Первым делом они отправились в Музей Победы. Экспозиции вызвали у семьи гордость и уважение к подвигам прошлого, а сам Ричард с интересом обсуждал с родными значимость представленных артефактов.
После музея семья отправилась в Московский планетарий. Познавательные лекции о космосе увлекли и детей, и взрослых.
Одним из впечатляющих мест стал музейно-исторический комплекс «Бункер-42». Спускаясь в глубины этого уникального объекта, хабаровчане словно перенеслись в эпоху холодной войны и увидели, как выглядели секретные укрытия.
Продолжая прогулку по Москве, семья полюбовалась храмом Василия Блаженного и посетила Вечный огонь, почтив память героев.
«Я был рад побывать в Москве вместе со своей семьей, особенно в Музее Победы. Это путешествие подарило яркие эмоции и оставило теплые воспоминания. Дмитрий Викторович, огромное спасибо за исполнение моей мечты», — сказал Ричард.
В завершение поездки семья Стародубцевых провела вечер на катке Красной площади, окунувшись в зимнюю сказку Москвы.