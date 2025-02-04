В Приморье обнаружили одинокого амурского тигренка без матери

ВЛАДИВОСТОК, 4 фев — РИА Новости. Специалисты охотнадзора работают в поселке Ольга, куда вышел одинокий амурский тигренок без матери, сообщает Центр «Амурский тигр».
«В поселке городского типа Ольга Ольгинского района Приморского края замечен одинокий тигренок. В таком возрасте он должен быть с матерью. Что-то могло случиться. На месте работают сотрудники охотнадзора», — говорится в сообщении.
На кадрах местных жителей, опубликованных в Telegram-канале Центра, видно, что тигренок лежит у забора, его не пугает свет фар стоящей рядом машины.
Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти дикие кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.