В Находке задержан 19-летний парень, обманувший стариков на 300 тыс. руб

Как сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю, злоумышленники звонили потерпевшим и пугали их ложной историей о близком родственнике, якобы попавшем в серьёзное ДТП. Чтобы избежать уголовной ответственности или оплатить лечение пострадавшего, якобы требовалась крупная сумма денег. В некоторых случаях мошенники также просили передать в больницу вещи. После этого к жертве приходил курьер, забирал пакет и исчезал.