В Находке задержан 19-летний парень, обманувший стариков на 300 тыс. руб

В Приморском крае задержан 19-летний житель Находки, которого подозревают в пособничестве телефонным мошенникам. Молодого человека арестовали в Надеждинском районе по делу о хищении 300 000 рублей. По версии следствия, он действовал по распространённой схеме обмана пожилых людей «Родственник попал в беду».
Как сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю, злоумышленники звонили потерпевшим и пугали их ложной историей о близком родственнике, якобы попавшем в серьёзное ДТП. Чтобы избежать уголовной ответственности или оплатить лечение пострадавшего, якобы требовалась крупная сумма денег. В некоторых случаях мошенники также просили передать в больницу вещи. После этого к жертве приходил курьер, забирал пакет и исчезал.
Иногда злоумышленники убеждали потерпевших написать расписку о добровольной передаче денег в счёт компенсации ущерба или медицинских расходов. Против задержанного возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершённое в крупном размере).
Суд заключил молодого человека под стражу. Полицейские выясняют, не причастен ли он к другим преступлениям, и устанавливают общий ущерб от его действий.