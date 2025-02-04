Магнус Карлсен потребовал отставки президента FIDE Аркадия Дворковича

Ранее норвежский гроссмейстер предлагал исключить российских и белорусских игроков из турниров под эгидой Международной шахматной федерации (FIDE). Неясно, чем были мотивированы такие порывы норвежца. Возможно, это связано с «твёрдой политической позицией», а может, с опасением конкуренции с русскими шахматистами. Но добиться этого ему не удалось. А недавно 14-летний шахматист из России Давид Ахмедов одержал победу над Карлсеном в рамках онлайн-турнира «Титульный вторник». В ходе второго раунда этого соревнования россиянин играл белыми фигурами.