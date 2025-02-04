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Магнус Карлсен потребовал отставки президента FIDE Аркадия Дворковича

Шестнадцатикратный чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен публично потребовал отставки президента Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадия Дворковича.

Причиной конфликта стало отсутствие соглашения между FIDE и организаторами инновационного турнира Freestyle Chess (среди которых сам Магнус Карлсен) по поводу проведения мировых первенств. Карлсен раскритиковал Дворковича за его действия, указав на личную переписку президента FIDE с отцом шахматиста.

«Просто хочу передать сообщение вам и Магнусу, что бы ни произошло между FIDE и Freestyle с точки зрения признания, игроки НИКАК не пострадают. Они могут принять решение самостоятельно, и FIDE не будет предпринимать никаких негативных действий», — процитировал шахматист в соцсети Х переписку, уточнив, что Дворкович пообещал подать в отставку, если совет FIDE поступит иначе.

Однако, по словам спортсмена, президент FIDE нарушил своё обещание и «заставил игроков подписать неприемлемый отказ». Теперь Магнус требует отставки Дворковича.

«Вы уйдёте в отставку?» — задал вопрос 34-летний шахматист.

Ранее норвежский гроссмейстер предлагал исключить российских и белорусских игроков из турниров под эгидой Международной шахматной федерации (FIDE). Неясно, чем были мотивированы такие порывы норвежца. Возможно, это связано с «твёрдой политической позицией», а может, с опасением конкуренции с русскими шахматистами. Но добиться этого ему не удалось. А недавно 14-летний шахматист из России Давид Ахмедов одержал победу над Карлсеном в рамках онлайн-турнира «Титульный вторник». В ходе второго раунда этого соревнования россиянин играл белыми фигурами.