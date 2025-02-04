Хабаровчан позвали на военно-исторический фестиваль «Волочаевские дни»

Фестиваль в этом году посвящен 103-й годовщине Волочаевской операции. Традиционно у подножия сопки Июнь-Корань, где в феврале 1922 года проходили бои между Народно-революционной армией ДВР и Белоповстанческой армией, будут организованы мастер-классы, демонстрация униформы и макетов оружия времен Гражданской войны, пройдет тематический квест.