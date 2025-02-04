Хабаровчан позвали на военно-исторический фестиваль «Волочаевские дни»

Межрегиональный военно-исторический фестиваль «Волочаевские дни» пройдёт в ЕАО в ближайшую субботу, 8 февраля. Зрителей ждут мастер-классы, демонстрация макетов оружия, исторический квест и реконструкция Волочаевского боя, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Фестиваль в этом году посвящен 103-й годовщине Волочаевской операции. Традиционно у подножия сопки Июнь-Корань, где в феврале 1922 года проходили бои между Народно-революционной армией ДВР и Белоповстанческой армией, будут организованы мастер-классы, демонстрация униформы и макетов оружия времен Гражданской войны, пройдет тематический квест.
В фестивале примут участие военно-исторические клубы из Хабаровского, Приморского и Красноярского краев, Амурской и Саратовской областей, Республик Саха (Якутия) и Башкортостан.
Начало фестиваля: в 11:00, кульминацией станет реконструкция Волочаевского боя, которая начнется в 14:00. Для зрителей установят пункты обогрева, будет работать полевая кухня.