Нейрохирурги впервые в Иркутской области прооперировали ребенка с экзоскопом

— Мы удалили 12-летней пациентке объемную опухоль 4×2 сантиметра в позвоночном канале. Сложность заключалась в том, что она прорастала в нервную ткань, — объяснил Козлов. — Экзоскоп транслировал изображение с хода операции на три экрана. Это улучшило визуализацию и маневренность хирургов. Все прошло на высшем уровне.