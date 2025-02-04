Нейрохирурги впервые в Иркутской области прооперировали ребенка с экзоскопом

Врачи Приангарья делятся очередными успехами. Впервые в регионе нейрохирурги прооперировали ребенка с помощью экзоскопа — высокоточного прибора для трехмерной визуализации. Об этом рассказал главврач Иркутской областной детской клинической больницы, член-корреспондент РАН, главный детский хирург СФО Юрий Козлов.
— Мы удалили 12-летней пациентке объемную опухоль 4×2 сантиметра в позвоночном канале. Сложность заключалась в том, что она прорастала в нервную ткань, — объяснил Козлов. — Экзоскоп транслировал изображение с хода операции на три экрана. Это улучшило визуализацию и маневренность хирургов. Все прошло на высшем уровне.
Девочка переведена из реанимации в обычную палату. Есть незначительный болевой синдром, однако для раннего послеоперационного периода это нормально.
Напомним, жителей Приангарья просят внимательнее следить за своим самочувствием и здоровьем. В регионе наблюдается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом.