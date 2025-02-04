В России признали дипломы ещё 14 зарубежных вузов из 13 стран

Среди них оказались высшие учебные заведения Австралии, Австрии, Великобритании, Германии (два вуза), Египта, Ирана, Италии, Люксембурга, Малайзии, ОАЭ, Португалии, США и Чехии. Согласно данным Министерства науки и высшего образования РФ, выбор университетов был основан на трёх международных рейтингах по итогам 2024 года.