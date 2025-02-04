Проезд еще по трем маршрутам подорожает в Иркутске в феврале

Тариф на проезд по муниципальным маршрутам № 10, № 81, № 83 изменится в Иркутске. Об этом уведомили перевозчики, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщает пресс-служба администрации города, с 12 февраля стоимость одной поездки в автобусах № 10 «Ново-Ленино — завод нерудных материалов» составит 35 рублей до 20:00 и 40 рублей после 20:00.
С 15 февраля также изменится тариф на проезд по маршрутам № 81 «Центральный рынок — Китай-город» и № 83 «микрорайон Радужный — Центральный рынок». Стоимость одной поездки составит 40 рублей до 20:00 и 45 рублей после 20:00.
Напомним, ранее стоимость проезда подняли на муниципальных маршрутах № 4, № 5к, № 11к, № 17, № 27, № 65. Тариф начнет действовать 27 февраля.