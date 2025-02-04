Проезд еще по трем маршрутам подорожает в Иркутске в феврале

С 15 февраля также изменится тариф на проезд по маршрутам № 81 «Центральный рынок — Китай-город» и № 83 «микрорайон Радужный — Центральный рынок». Стоимость одной поездки составит 40 рублей до 20:00 и 45 рублей после 20:00.