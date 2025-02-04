Стало известно, где в Иркутске 4 февраля отключат отопление и горячую воду

Внимание, жители Иркутска! 4 февраля в некоторых домах Октябрьского и Свердловского округов будет ограничено теплоснабжение. Это связано с проведением ремонта на тепловой сети и делается для того, чтобы не допустить аварийной ситуации.
В Свердловском округе отопления и горячей воды не будет с 9:00 до 17:00 из-за работ на бульваре Рябикова, 9. Под отключение попадают адреса: бул. Рябикова, ба, 8a, 9a, 10а.
В Октябрьском округе отключение продлится до 19:00. Временно отопления и горячей воды не будет у жителей домов по ул. Дальневосточная, 29/1, 29/2, 29/3, 29/4, 29/5, ул. Семена Лагоды, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, ⅘, 4/6, ул. Сибирская 21/1, 24, 26, пер. Пограничный, 1а, д. Эти адреса подключат к новой тепловой сети.
Также с 9:00 до 19:00 4 февраля отключения коснутся домов по ул. Дорожная, 1, 1а, б, 2.
Напомним, автобусный маршрут № 90 «Аэропорт — Ц. Рынок — Студгородок — ул. Байкальская — Аэропорт» вновь начнет курсировать по Иркутску с 8 февраля 2025 года.