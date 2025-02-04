Похолодание сменило оттепель на Южном Урале

Между прочим, 4 февраля 2025 года отмечают Тимофеев день. Согласно народным приметам, сегодня нельзя посещать мастеров педикюра или маникюра, прикасаться к пилочкам и режущим предметам. Дело в том, что это может привести к неудачным результатам и проблемам в отношениях с партнером.