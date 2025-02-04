Похолодание сменило оттепель на Южном Урале

В отдельных районах гололедно-изморозевые явления. Температура воздуха днем составит от −2 до −7 градусов, в низинах до −10. Ветер южный с переходом на восточный 3−8 метров в секунду, местами порывы до 11.
В Челябинске сегодня облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит от −3 до −5 градусов. Ветер южный, юго-восточный 3−8 метров в секунду.
День Ангела сегодня, 4 февраля, у Агафона, Анастасия, Гавриила, Георгия, Ефима, Ивана, Иосифа, Леонтия, Макара, Николая, Петра, Тимофея, Якова.
Между прочим, 4 февраля 2025 года отмечают Тимофеев день. Согласно народным приметам, сегодня нельзя посещать мастеров педикюра или маникюра, прикасаться к пилочкам и режущим предметам. Дело в том, что это может привести к неудачным результатам и проблемам в отношениях с партнером.