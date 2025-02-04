Льдина с 4 рыбаками откололась от берега Байкала в Иркутском районе

Льдина с четырьмя рыбаками откололась от берега Байкала в Иркутском районе, в поселке Большое Голоустное. Это произошло вечером 3 февраля. На место выехали спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.
Как стало известно КП-Иркутск, вскоре спасатели сообщили, что всех мужчин доставили на берег. Их жизням ничего не угрожает.
Напомним, в Тулуне заключили под стражу мужчину, которого обвиняют в участии в деятельности экстремистской организации. Это уже четвертый фигурант по уголовному делу в производстве первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Иркутской области.