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Льдина с 4 рыбаками откололась от берега Байкала в Иркутском районе

На место выехали спасатели.

Источник: БПСО

Льдина с четырьмя рыбаками откололась от берега Байкала в Иркутском районе, в поселке Большое Голоустное. Это произошло вечером 3 февраля. На место выехали спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.

Как стало известно КП-Иркутск, вскоре спасатели сообщили, что всех мужчин доставили на берег. Их жизням ничего не угрожает.

Напомним, в Тулуне заключили под стражу мужчину, которого обвиняют в участии в деятельности экстремистской организации. Это уже четвертый фигурант по уголовному делу в производстве первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Иркутской области.