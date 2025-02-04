В Омске растут темпы строительства жилья

По словам Николаенко, объемы жилищного строительства в регионе за последнее время постоянно растут. Так, в 2023 году было введено в эксплуатацию 743 тысяч кв. метров жилья, в 2024-м — 869 тысяч кв. метров. В прошлом году на архитектурно-градостроительном совете было рассмотрено 30 проектов многоквартирных домов, все они рекомендованы к рассмотрению.