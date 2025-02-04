В Омске растут темпы строительства жилья

С 6 по 8 февраля в Омске пройдет межрегиональный «Сибирский форум по недвижимости». В преддверии этого события на пресс-конференции в Доме журналистов министр строительства Омской области Юлия Николаенко рассказала о состоянии строительной отрасли региона.
По словам Николаенко, объемы жилищного строительства в регионе за последнее время постоянно растут. Так, в 2023 году было введено в эксплуатацию 743 тысяч кв. метров жилья, в 2024-м — 869 тысяч кв. метров. В прошлом году на архитектурно-градостроительном совете было рассмотрено 30 проектов многоквартирных домов, все они рекомендованы к рассмотрению.
Рост темпов строительства жилья обусловлен, в первую очередь, приходом в регион крупных федеральных застройщиков, реализующих в Омске масштабные проекты.
«Это компании “Эталон”, “Брусника”, “Догма”, крупные проекты реализует также омский застройщик “Стройбетон”, — рассказала министр. — В результате реализации данных проектов общий объем вводимого жилья составит порядка двух миллионов кв. метров».
К примеру, уже близится к завершению строительство микрорайона «Зеленая река». Первые три дома были введены в эксплуатацию в прошлом году, еще 15 домов застройщик достроит в текущем.
Эскизы микрорайона «Зеленая река» «КП Омск» представляла здесь.