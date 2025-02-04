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В Иркутске с 8 февраля автобус № 90 вновь выйдет на маршрут

Интервал движения составит 15−30 минут.

Источник: Кrasnoyarskmedia.ru

В Иркутске с 8 февраля вновь начнет работу маршрут № 90 «Аэропорт — Ц. Рынок — Студгородок — ул. Байкальская — Аэропорт». Перевозчик был определен по итогам открытого конкурса, пишет ИА IrkutskMedia.

Как сообщает пресс-служба администрации города, автобусы будут ходить с 06.00 до 21.00 с интервалом 15−30 минут. Стоимость проезда составит 35 рублей до 20.00 и 40 рублей после 20.00.

В будние дни на линию будут выходить шесть автобусов большого и среднего классов. В выходные и праздничные дни их количество будут сокращать до пяти.