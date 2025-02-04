В Иркутске с 8 февраля автобус № 90 вновь выйдет на маршрут

В Иркутске с 8 февраля вновь начнет работу маршрут № 90 «Аэропорт — Ц. Рынок — Студгородок — ул. Байкальская — Аэропорт». Перевозчик был определен по итогам открытого конкурса, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщает пресс-служба администрации города, автобусы будут ходить с 06.00 до 21.00 с интервалом 15−30 минут. Стоимость проезда составит 35 рублей до 20.00 и 40 рублей после 20.00.
В будние дни на линию будут выходить шесть автобусов большого и среднего классов. В выходные и праздничные дни их количество будут сокращать до пяти.