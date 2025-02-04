В среду во Владивостоке сохранится похолодание до −14°С

Во вторник, 4 февраля, циклон подошел к острову Хоккайдо, на протяжении суток он продолжит влиять на погоду в Приморье. Интенсивность снега в крае увеличится, осадки распространятся на большую территорию, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу Примгидромета.