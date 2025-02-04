В среду во Владивостоке сохранится похолодание до −14°С

Во вторник, 4 февраля, циклон подошел к острову Хоккайдо, на протяжении суток он продолжит влиять на погоду в Приморье. Интенсивность снега в крае увеличится, осадки распространятся на большую территорию, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу Примгидромета.
Как поделились синоптики, в предстоящую среду, 5 февраля, максимальная температура воздуха составит −10…-17°С, на восточном побережье −3…-9°С, а минимальная −15…-23°С, на севере восточного побережья −8…-13°С. Также во многих районах Приморья усилится северный ветер.
В приморской столице в среду ожидается облачность и похолодание: ночью и утром температура воздуха составит −16…-18°С, во второй половине дня −11…-14°С.
Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что в первую неделю февраля на погоду в Приморье повлияет япономорский циклон.