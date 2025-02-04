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В среду во Владивостоке сохранится похолодание до −14°С

Влияние япономорского циклона на Приморье сохранится 5 февраля.

Сейчас в Ричмонде: +14° 7 м/с 67% 756 мм рт. ст. +11°
Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 4 февраля, циклон подошел к острову Хоккайдо, на протяжении суток он продолжит влиять на погоду в Приморье. Интенсивность снега в крае увеличится, осадки распространятся на большую территорию, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу Примгидромета.

Как поделились синоптики, в предстоящую среду, 5 февраля, максимальная температура воздуха составит −10…-17°С, на восточном побережье −3…-9°С, а минимальная −15…-23°С, на севере восточного побережья −8…-13°С. Также во многих районах Приморья усилится северный ветер.

В приморской столице в среду ожидается облачность и похолодание: ночью и утром температура воздуха составит −16…-18°С, во второй половине дня −11…-14°С.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что в первую неделю февраля на погоду в Приморье повлияет япономорский циклон.