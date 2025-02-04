Дипломат Касаткин: Более 20 тысяч латвийцев изучают способы переезда в Россию

«Мы отмечаем значительное увеличение заинтересованности латвийцев в программах переселения в Россию, которые проводятся при поддержке посольства и представительства МВД России в Риге. В прошлом году мы получили более 20 тысяч заявок на консультации по этому вопросу», — приводит слова Касаткина РИА «Новости».
Дипломат отметил, что несколько лет назад количество подобных запросов составляло лишь несколько тысяч.
Он также указал, что латвийцы проявляют интерес к указу, регулирующему переезд в Россию иностранцев, которые придерживаются традиционных ценностей. Его, напомним, подписал президент Владимир Путин в августе 2024 года.
Ранее раввин Александр Борода отметил, что евреи, покинувшие Россию и уехавшие в Израиль после начала спецоперации, возвращаются обратно. Он добавил, что обострение палестино-израильского конфликта стало дополнительным стимулом для переезда евреев в РФ.