Сюжет «Паразитов» воплотился в Китае, где женщина 7 лет тайно жила в подвале дома

За потайной дверью, скрытой за лестницей, был проход в подвальное помещение. Оказалось, что оно было укомплектовано всеми удобствами, включая вентиляцию, освещение и даже бар. Мужчина связался с бывшей владелицей по имени Чжан и обвинил её в том, что она намеренно скрыла подвал во время продажи. Женщина заявила, что подвал не входил в договор купли-продажи и назвала его своим личным укрытием. Как она попадала туда, осталось загадкой.