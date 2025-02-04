Жителям Иркутской области рассказали, что делать с огромными счетами за электричество

После введения дифференцированного тарифа жители Приангарья стали жаловаться на платежки за ЖКХ, а точнее на заметно увеличившиеся суммы за электричество. Некоторые сибиряки уверены — при расчетах им не зачли подтвержденный статус электроотопления. Специалисты пообещали в ситуации разобраться. Однако тем, у кого жилье не было зарегистрировано в соответствии с законом, перерасчет проведут только с даты официальной постановки на учет.
Тем временем, всех, кто еще не предоставил документы для получения повышающего коэффициента 1,8 (выписка ЕГРН, скан-копия технического паспорта жилого дома, либо заполненный акт о целях потребления коммунальной услуги, скан-копия паспорта собственника), просят сделать это в ближайшее время!
Как быть многодетным семьям, проживающим в садоводствах и дачных товариществах и не имеющим прямых договоров с энергосбытовой компанией? Право на льготу такие семьи имеют, если они проживают в доме, зарегистрированном установленным порядком, при этом все члены семьи имеют прописку в этом доме, а в доме установлен исправно работающий прибор учета электроэнергии. Важно! В этом случае необходимо предоставить председателю садоводства копии документов, в том числе подтверждающих статус многодетной семьи, и ежемесячно, до 23 числа, передавать председателю показания прибора учета электроэнергии. Председатель садоводства, в свою очередь, должен обратиться в отделение Иркутскэнергосбыта, с которым у садоводства заключен договор энергоснабжения.