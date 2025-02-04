Жителям Иркутской области рассказали, что делать с огромными счетами за электричество

Как быть многодетным семьям, проживающим в садоводствах и дачных товариществах и не имеющим прямых договоров с энергосбытовой компанией? Право на льготу такие семьи имеют, если они проживают в доме, зарегистрированном установленным порядком, при этом все члены семьи имеют прописку в этом доме, а в доме установлен исправно работающий прибор учета электроэнергии. Важно! В этом случае необходимо предоставить председателю садоводства копии документов, в том числе подтверждающих статус многодетной семьи, и ежемесячно, до 23 числа, передавать председателю показания прибора учета электроэнергии. Председатель садоводства, в свою очередь, должен обратиться в отделение Иркутскэнергосбыта, с которым у садоводства заключен договор энергоснабжения.