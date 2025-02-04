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Омская епархия одобрила проект пристройки к КДЦ «Маяковский»

На этом месте когда-то располагалось кладбище, и вопрос о строительстве являлся дискуссионным.

Источник: Комсомольская правда

Омская епархия дала добро на строительство пристройки к КДЦ «Маяковский». Ранее на этом месте располагалось кладбище, ныне давно закрытое, и споры об уместности здесь увеселительного заведения долго не утихали. Сейчас в этом вопросе наметился прогресс — Омская епархия и собственники здания пришли к консенсусу.

«Планы, которые имеют владельцы кинотеатра, согласовываются с Омской епархией. Уверены, что это место в центре города будет приведено в соответствующий вид, достойный центра города-миллионника с соблюдением всех традиций, — заявил на прошедшей вчера, 3 февраля, пресс-конференции протоиерей, секретарь Омского епархиального управления Дмитрий Олихов. —Здесь не пострадают, не будут оскорблены ничьи чувства. И это место станет не только образцом городского строительства и ландшафта, но и образцом культурно-исторического взаимодействия церкви и общества».

На дополнительных площадях в КДЦ планируют разместить новые кинозалы, зданием владеет «Торговая фирма “Омь”.

Ранее мы писали, что городская комиссия согласовала проект благоустройства сквера у КДЦ «Маяковский».