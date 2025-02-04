Омская епархия одобрила проект пристройки к КДЦ «Маяковский»

Омская епархия дала добро на строительство пристройки к КДЦ «Маяковский». Ранее на этом месте располагалось кладбище, ныне давно закрытое, и споры об уместности здесь увеселительного заведения долго не утихали. Сейчас в этом вопросе наметился прогресс — Омская епархия и собственники здания пришли к консенсусу.
«Планы, которые имеют владельцы кинотеатра, согласовываются с Омской епархией. Уверены, что это место в центре города будет приведено в соответствующий вид, достойный центра города-миллионника с соблюдением всех традиций, — заявил на прошедшей вчера, 3 февраля, пресс-конференции протоиерей, секретарь Омского епархиального управления Дмитрий Олихов. —Здесь не пострадают, не будут оскорблены ничьи чувства. И это место станет не только образцом городского строительства и ландшафта, но и образцом культурно-исторического взаимодействия церкви и общества».
На дополнительных площадях в КДЦ планируют разместить новые кинозалы, зданием владеет «Торговая фирма “Омь”.
Ранее мы писали, что городская комиссия согласовала проект благоустройства сквера у КДЦ «Маяковский».