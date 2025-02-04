Названы опасности февраля в Красноярском крае

Причинами ЧП могут стать нарушение жителями правил безопасности и неблагоприятные погодные условия.
Об основных опасностях февраля на пресс-конференции рассказал заместитель начальника отдела Управления гражданской обороны и защиты населения Максим Даценко.
В целях предотвращения пожаров он призвал строго соблюдать правила эксплуатации печей и электроприборов: «Напоминаю, что чистить дымоходы нужно не реже одного раза в 3 месяца. В зимнее время не реже одного раза в месяц необходимо осматривать оголовки дымоходов с целью предотвращения их обмерзания и закупорки. Также своевременно очищайте печь от золы, ее необходимо проливать водой и утилизировать на улицу в безопасное место. Кроме того, не доверяйте присмотр за топящейся печью детям».
Он также предупредил, что на реках края продолжается процесс ледообразования. Существует риск повышения уровня воды на Енисее и происшествий на водоемах из-за выхода людей на лёд и выезда в запрещенных местах.
В горных районах Красноярского края все еще лавиноопасно. По среднемноголетним значениям, самое большое количество сходов снежных масс происходит как раз в феврале.
Кроме того, в этом месяце ожидается увеличение аварийных ситуаций на дорогах из-за ограничения видимости во время снегопадов, возникновения снежных заносов и переметов.
Магнитные бури до 3−5 баллов (слабые и умеренные) прогнозируются в следующие дни февраля: 4−6, 8−19, 26−28.