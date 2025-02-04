Названы опасности февраля в Красноярском крае

В целях предотвращения пожаров он призвал строго соблюдать правила эксплуатации печей и электроприборов: «Напоминаю, что чистить дымоходы нужно не реже одного раза в 3 месяца. В зимнее время не реже одного раза в месяц необходимо осматривать оголовки дымоходов с целью предотвращения их обмерзания и закупорки. Также своевременно очищайте печь от золы, ее необходимо проливать водой и утилизировать на улицу в безопасное место. Кроме того, не доверяйте присмотр за топящейся печью детям».