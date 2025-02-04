Стало известно, сколько детей родилось в Омской области в прошлом году

Министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов рассказал в своем телеграм-канале о рождаемости в Омской области по итогам 2024 года. В целом в регионе за это время родилось 13 962 ребенка. Из них 7 539 мальчиков и 6 423 девочки, 125 малышей — двойняшки.