Стало известно, сколько детей родилось в Омской области в прошлом году

Министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов рассказал в своем телеграм-канале о рождаемости в Омской области по итогам 2024 года. В целом в регионе за это время родилось 13 962 ребенка. Из них 7 539 мальчиков и 6 423 девочки, 125 малышей — двойняшки.
В последний месяц года, в декабре, на свет появились 1 163 малыша, среди них 12 двойняшек. Лидером декабря среди муниципальных районов области стал Исилькульский — 14 новорожденных.
В Омске в это же время появилось на свет 1098 детей. Лидером стал Городской клинический перинатальный центр — 375 малышей. Меньше всего родов по городу Омску в декабре приняли в родильном доме № 4 — 94.
Ранее мы писали о первой тройне, появившейся на свет в новом году.