Прием заявок в детские лагеря в Екатеринбурге начнется 10 февраля

Об этом сообщил заместитель мэра Екатеринбурга Константин Шевченко на пресс-конференции в ТАСС-Урал, посвященной оздоровительной кампании 2025 года. Планируется, что в наступившем году в лагерях отдохнут 68,6 тысячи екатеринбургских детей.
Оздоровительная кампания пройдет на базе 169 городских площадок и 17 загородных. Предполагается, что в городских лагерях отдохнут 32 тысячи детей, а в загородных — почти 30 тысяч.
«Мы увеличиваем количество городских лагерей с дневным пребыванием. В этот раз они будут работать на базе 154 школ, 5 учреждений дополнительного образования и 10 детских садов», — отметил Константин Шевченко. Еще 5 тысяч человек пройдут оздоровительные программы в санаториях, а 1,6 тысячи — на черноморском побережье.
Отдохнуть в лагерях можно будет как в летние, так и в осенние, весенние и зимние каникулы. На каждый этап заявки будут приниматься отдельно. Как сообщил Константин Шевченко, что в этом году стоимость путевок вырастет всего на 4,5%.
Участников лагерей ждет нововведение — усовершенствованная воспитательная программа, включающая три блока: занятия по истории, культуре и науке родного края; церемонии подъема государственного флага, исполнение гимна и занятие «Час мужества»; занятия спортом, беседы о вреде курения и употребления наркотиков, профилактика правонарушений. Нюансы программы будут варьироваться в зависимости от возраста ребят. Общей чертой всех смен станет посвящение 80-летию Победы в ВОВ.
Как ранее сообщалось, в Свердловской области завершилась летняя оздоровительная кампания, в рамках которой состоялась первая инклюзивная смена для детей с ментальной инвалидностью, прошедшая на базе стандартного государственного лагеря и полностью интегрированная в его программу. Также были реализованы проекты инклюзивных и специализированных смен для детей с другими нозологиями.