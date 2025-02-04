В Красноярском крае на Манской петле планируют построить еще две лестницы

Манская петля, которая находится в сорока километрах от Красноярска, давно привлекает туристов. Многие приезжают сюда из других мест, чтобы посмотреть на живописные виды реки Маны и необъятной тайги за нею. В рамках благоустройства в 2020 году там установили первую лестницу, после чего подъем на смотровую площадку стал комфортнее и безопаснее. Вторую построили в 2023 году.