В Красноярском крае на Манской петле планируют построить еще две лестницы. Судя по информации с портала госзакупок, новые сооружения появятся на сложных участках горы, где сейчас установлены столбики и протянуты веревки.
Начальная цена контракта — 20 миллионов 872 тысячи рублей. Источник финансирования — региональный бюджет. Подрядчика для возведения объектов ищет краевой туристский информационный центр.
Все работы должны завершить до 1 августа 2025 года.
Манская петля, которая находится в сорока километрах от Красноярска, давно привлекает туристов. Многие приезжают сюда из других мест, чтобы посмотреть на живописные виды реки Маны и необъятной тайги за нею. В рамках благоустройства в 2020 году там установили первую лестницу, после чего подъем на смотровую площадку стал комфортнее и безопаснее. Вторую построили в 2023 году.