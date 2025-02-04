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В Красноярском крае на Манской петле планируют построить еще две лестницы

Начальная цена контракта — 20 миллионов 872 тысячи рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае на Манской петле планируют построить еще две лестницы. Судя по информации с портала госзакупок, новые сооружения появятся на сложных участках горы, где сейчас установлены столбики и протянуты веревки.

Начальная цена контракта — 20 миллионов 872 тысячи рублей. Источник финансирования — региональный бюджет. Подрядчика для возведения объектов ищет краевой туристский информационный центр.

Все работы должны завершить до 1 августа 2025 года.

Манская петля, которая находится в сорока километрах от Красноярска, давно привлекает туристов. Многие приезжают сюда из других мест, чтобы посмотреть на живописные виды реки Маны и необъятной тайги за нею. В рамках благоустройства в 2020 году там установили первую лестницу, после чего подъем на смотровую площадку стал комфортнее и безопаснее. Вторую построили в 2023 году.

туризм и отдых