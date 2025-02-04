Минобороны предлагает изменить категории годности к службе для части болезней

Как указано в документе, для лиц с диагнозом сифилис (первичный, вторичный и латентный с замедленной негативацией микрореакции преципитации) предлагают поменять категорию с «ограниченно годен» на «годен с незначительными ограничениями». Также планируют убрать пункт, который делал военнослужащих с поздним или врождённым сифилисом негодными для службы.