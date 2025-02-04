Минобороны предлагает изменить категории годности к службе для части болезней

Как указано в документе, для лиц с диагнозом сифилис (первичный, вторичный и латентный с замедленной негативацией микрореакции преципитации) предлагают поменять категорию с «ограниченно годен» на «годен с незначительными ограничениями». Также планируют убрать пункт, который делал военнослужащих с поздним или врождённым сифилисом негодными для службы.
Кроме того, Министерство предложило пересмотреть категории годности для граждан, страдающих шизофренией, невротическими расстройствами, гипертонией, а также имеющих посттравматические и послеоперационные дефекты черепа. Большая часть этих изменений будет касаться только контрактников.
Ранее правительство поддержало законопроект, ужесточающий ответственность за непредоставление в военкомат информации о смене места жительства на срок более 3 месяцев без регистрации по месту пребывания. Предлагается внести соответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).