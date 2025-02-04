Красноярцев предупредили о новой схеме мошенничества

Специалисты предупреждают об опасности перехода по ссылкам из писем и сообщений. Если вы допускаете, что информация действительно от банка, позвоните в него по официальному номеру (он указан на сайте организации) и устно уточните, что вас беспокоит. Помогут защититься и другие простые правила: не вводите реквизиты банковской карты на непроверенных сайтах. Регулярно обновляйте антивирусные программы в смартфоне и компьютере.