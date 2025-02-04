Красноярцев предупредили о новой схеме мошенничества

Жителей Красноярска предупредили о новых уловках мошенников. В администрации города рассказали о схеме, в которой аферисты пишут потенциальным жертвам якобы от банков по поручению правительства.
Обманщики распространяют ложное сообщение о списании ежемесячных взносов на нужды СВО. В нем они предлагают перейти по ссылке, чтобы отказаться от платежей. Если это сделать, на смартфон загрузится вредоносная программа, которая даст доступ преступникам к личным данным владельца телефона, включая банковские приложения.
Специалисты предупреждают об опасности перехода по ссылкам из писем и сообщений. Если вы допускаете, что информация действительно от банка, позвоните в него по официальному номеру (он указан на сайте организации) и устно уточните, что вас беспокоит. Помогут защититься и другие простые правила: не вводите реквизиты банковской карты на непроверенных сайтах. Регулярно обновляйте антивирусные программы в смартфоне и компьютере.