Теперь пройти границу в Узбекистане можно без очереди, правда, придется заплатить

Стоимость услуги составит 15% от базовой расчетной величины (БРВ). На сегодняшний день это чуть больше 56 тысяч сумов.
Кто может воспользоваться услугой?
Fast-track доступен всем лицам, достигшим 18 лет. Для его использования необходимо подать заявку на официальном сайте Таможенного комитета и оплатить ее через электронные платежные системы. Также оплатить и воспользоваться услугой можно непосредственно на таможенном посту.
Как работает Fast-track?
Пассажиры, оформившие услугу, смогут пройти контроль в специально выделенных зонах без очереди. Это касается не только самих путешественников, но и их ручной клади и багажа, которые также будут проверяться в приоритетном порядке.
Услуга будет запущена в начале мая.
Теперь пересечение границы может стать быстрее и комфортнее — главное, быть готовым немного доплатить за удобство.