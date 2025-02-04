Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Теперь пройти границу в Узбекистане можно без очереди, правда, придется заплатить

Vaib.uz (Узбекистан. 4 февраля). Очереди на границе — это уже не проблема. В Узбекистане официально вводится платная услуга Fast-track, позволяющая быстро пройти таможенный контроль без ожидания в очереди.

Стоимость услуги составит 15% от базовой расчетной величины (БРВ). На сегодняшний день это чуть больше 56 тысяч сумов.

Кто может воспользоваться услугой?

Fast-track доступен всем лицам, достигшим 18 лет. Для его использования необходимо подать заявку на официальном сайте Таможенного комитета и оплатить ее через электронные платежные системы. Также оплатить и воспользоваться услугой можно непосредственно на таможенном посту.

Как работает Fast-track?

Пассажиры, оформившие услугу, смогут пройти контроль в специально выделенных зонах без очереди. Это касается не только самих путешественников, но и их ручной клади и багажа, которые также будут проверяться в приоритетном порядке.

Услуга будет запущена в начале мая.

Теперь пересечение границы может стать быстрее и комфортнее — главное, быть готовым немного доплатить за удобство.